Twitter lancia i Fleets per tutti: ecco le novità in arrivo (Di martedì 17 novembre 2020) Spaces, messaggi audio, revise contro contenuti offensivi e discriminatori: sono solo alcune delle funzionalità che stanno rendendo Twitter un posto più sicuro Comunicare senza paura, moderare i toni delle conversazioni pubbliche: è questa la missione di Twitter per il futuro e tutte le novità mirano a garantire all'utente maggior sicurezza Leggi su it.mashable (Di martedì 17 novembre 2020) Spaces, messaggi audio, revise contro contenuti offensivi e discriminatori: sono solo alcune delle funzionalità che stanno rendendoun posto più sicuro Comunicare senza paura, moderare i toni delle conversazioni pubbliche: è questa la missione diper il futuro e tutte le novità mirano a garantire all'utente maggior sicurezza

zaiapresidente : ?? Il Veneto lancia una nuova sfida: sperimentare un nuovo “rivoluzionario” tampone, eseguibile in autosomministrazi… - creditosportivo : L'Istituto per il Credito Sportivo lancia l'innovativo portale Clienti. - TeresaBellanova : Giuseppe Tiani in un'audizione alla Camera, ha presentato questo ciondolo prodigioso che, dice, purifica l'area e i… - giuliodesign : LANCIA D 50 1955 Scuderia Ferrari - zizionice : @GordonMercedes9 @MauroBeltramo @ren_119 @jolly5610 @motorespuntoes @Rinoire @0i1i1 @archatz46 @ItaliAuto… -