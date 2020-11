Tutti i calciatori di Serie A positivi al Coronavirus (Di martedì 17 novembre 2020) L'emergenza Coronavirus colpisce forte la Serie A e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesserati calciatori e non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:CROTONE (1)Salvatore MolinaFIORENTINA (1)Josè CallejonGENOA (1)Cristian ZapataINTER (3)Daniele Padelli, Marcelo Brozovic e Alksandar KolarovLAZIO (2)Ciro Immobile e Thomas StrakoshaROMA (6)Pietro Boer, Lorenzo Pellegrini, Edin Dzeko, Davide Santon, Federico Fazio e Marash Kumbulla Leggi su panorama (Di martedì 17 novembre 2020) L'emergenzacolpisce forte laA e preoccupa perché il calendario, molto compresso, non lascia grande spazio ai recuperi. Ecco la fotografia, aggiornata quotidianamente, della situazione dei contagiati dal Covid-19 squadra per squadra. Per omogeneità si prendono in considerazione solo i tesseratie non gli altri componenti del gruppo squadra e degli staff:CROTONE (1)Salvatore MolinaFIORENTINA (1)Josè CallejonGENOA (1)Cristian ZapataINTER (3)Daniele Padelli, Marcelo Brozovic e Alksandar KolarovLAZIO (2)Ciro Immobile e Thomas StrakoshaROMA (6)Pietro Boer, Lorenzo Pellegrini, Edin Dzeko, Davide Santon, Federico Fazio e Marash Kumbulla

