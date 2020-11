Tutte le misure della Manovra anti-Covid da 38 miliardi di euro (Di martedì 17 novembre 2020) La legge di bilancio da 38 miliardi (di cui 24 in deficit) è stata finalmente approvata dal Consiglio dei ministri, dopo il secondo esame chiesto dal presidente della Repubblica. Una Manovra segnata dal Covid, arrivata con un mese di ritardo. Che nell’ultima versione conta 236 pagine e 228 articoli divisi in 20 capitoli, raggruppati in due parti distinte, seguite dalle regole sui fondi e dagli stati di previsione dei ministeri. Ma già si sa che si tratta “solo” di un tassello nel quadro degli interventi economici a cui sta lavorando il governo. L’esecutivo prevede tra venerdì e l’inizio della prossima settimana una ulteriore riunione per approvare un altro scostamento di bilancio, probabilmente da 20 miliardi, che dovrebbe essere votato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 17 novembre 2020) La legge di bilancio da 38(di cui 24 in deficit) è stata finalmente approvata dal Consiglio dei ministri, dopo il secondo esame chiesto dal presidenteRepubblica. Unasegnata dal, arrivata con un mese di ritardo. Che nell’ultima versione conta 236 pagine e 228 articoli divisi in 20 capitoli, raggruppati in due parti distinte, seguite dalle regole sui fondi e dagli stati di previsione dei ministeri. Ma già si sa che si tratta “solo” di un tassello nel quadro degli interventi economici a cui sta lavorando il governo. L’esecutivo prevede tra venerdì e l’inizioprossima settimana una ulteriore riunione per approvare un altro scostamento di bilancio, probabilmente da 20, che dovrebbe essere votato ...

