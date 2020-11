Trump vuole vendere l’Alaska selvaggia alle compagnie petrolifere: al via le candidature per le trivellazioni (Di martedì 17 novembre 2020) Prima di lasciare la Casa Bianca, il presidente uscente Donald Trump sembra determinato a cambiare il destino dell’Alaska e, dopo aver tolto (pochi giorni prima delle elezioni) lo status di area protetta alla foresta nazionale Tongass, una delle maggiori foreste pluviali al mondo, ora vuole a tutti i costi mettere la firma sull’avvio delle trivellazioni di olio e gas all’interno dell’area protetta Arctic National Wildlife Refuge, il più grande dei 16 National Wildlife Refuge dell’Alaska. Non è un luogo come un altro, ma il più grande rifugio nazionale per la fauna selvatica del Paese. È un’area selvaggia di circa 8 milioni di ettari nell’angolo nord-orientale dell’Alaska, rimasta inviolata per oltre 30 anni. La Casa Bianca si sta affrettando in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) Prima di lasciare la Casa Bianca, il presidente uscente Donaldsembra determinato a cambiare il destino dell’Alaska e, dopo aver tolto (pochi giorni prima delle elezioni) lo status di area protetta alla foresta nazionale Tongass, una delle maggiori foreste pluviali al mondo, oraa tutti i costi mettere la firma sull’avvio delledi olio e gas all’interno dell’area protetta Arctic National Wildlife Refuge, il più grande dei 16 National Wildlife Refuge dell’Alaska. Non è un luogo come un altro, ma il più grande rifugio nazionale per la fauna selvatica del Paese. È un’areadi circa 8 milioni di ettari nell’angolo nord-orientale dell’Alaska, rimasta inviolata per oltre 30 anni. La Casa Bianca si sta affrettando in ...

