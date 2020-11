Trump tira dritto. Il Pentagono conferma il ritiro dall’Afghanistan (Di martedì 17 novembre 2020) ritiro dall’Afghanistan confermato: gli Stati Uniti ridurranno nelle prossime settimane la presenza nel Paese a 2.500 unità rispetto alle 4.500 attualmente previste. Dopo indiscrezioni di stampa e conferme varie, l’ufficialità è arrivata da Christopher C. Miller, il fidato consigliere a cui Donald Trump ha affidato il Pentagono negli ultimi mesi di presidenza dopo l’allontanamento di Mark Esper. E se ci fossero dubbi sulla paternalità della decisione di ritiro, li ha fugati lo stesso Miller: il ritiro avviene su indicazione del commander in chief. LA SITUAZIONE A nulla sono valse le pressioni degli ultimi giorni tra Casa Bianca, Congresso e Pentagono: Trump ha tirato dritto ... Leggi su formiche (Di martedì 17 novembre 2020)dall’Afghanistanto: gli Stati Uniti ridurranno nelle prossime settimane la presenza nel Paese a 2.500 unità rispetto alle 4.500 attualmente previste. Dopo indiscrezioni di stampa e conferme varie, l’ufficialità è arrivata da Christopher C. Miller, il fidato consigliere a cui Donaldha affidato ilnegli ultimi mesi di presidenza dopo l’allontanamento di Mark Esper. E se ci fossero dubbi sulla paternalità della decisione di, li ha fugati lo stesso Miller: ilavviene su indicazione del commander in chief. LA SITUAZIONE A nulla sono valse le pressioni degli ultimi giorni tra Casa Bianca, Congresso ehato...

