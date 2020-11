Trump, divorzio da 50 milioni di dollari (Di martedì 17 novembre 2020) Il divorzio tra Donald e Melania Trump diventa sempre più probabile. Ecco quali potrebbero essere i termini della separazione. Melania Trump, il divorzio costerà decine di milioni al marito Donald su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 17 novembre 2020) Iltra Donald e Melaniadiventa sempre più probabile. Ecco quali potrebbero essere i termini della separazione. Melania, ilcosterà decine dial marito Donald su Notizie.it.

fanpage : Divorzio in vista tra Donald Trump e Melania - Corriere : Solitudine Trump. I fedelissimi gli chiedono di arrendersi. E Melania è pronta al divorzio? - Corriere : Solitudine Trump. I fedelissimi gli chiedono di arrendersi. E Melania è pronta al divor... - Ecate31 : Tra Donald Trump e Melania divorzio in vista: addio da 50 milioni di dollari @atrebor @NamasteDavide - MaxRibaudo : RT @3Figlio: Dopo che @FoxNews e alcuni repubblicani e i suoi avvocati lo hanno definitivamente scaricato come fosse una fece nel water,… -