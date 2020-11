Troppo forte: il film con Carlo Verdone e Alberto Sordi stasera su Rai Movie (Di martedì 17 novembre 2020) stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda Troppo forte, commedia del 1986 scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone, qui in coppia con Alberto Sordi. stasera su Rai Movie alle 21:10 va in onda l'omaggio a Carlo Verdone, per i suoi 70 anni, con Troppo forte, sesto film diretto dal regista romano, commedia datata 1986 che lo stesso Verdone ha scritto con coloro che ha sempre riconosciuto come propri modelli artistici: Alberto Sordi e Sergio Leone. Oscar Pettinari (Carlo Verdone) fa la comparsa a Cinecittà anche se racconta di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 novembre 2020)su Raialle 21:10 va in onda, commedia del 1986 scritta, diretta e interpretata da, qui in coppia consu Raialle 21:10 va in onda l'omaggio a, per i suoi 70 anni, con, sestodiretto dal regista romano, commedia datata 1986 che lo stessoha scritto con coloro che ha sempre riconosciuto come propri modelli artistici:e Sergio Leone. Oscar Pettinari () fa la comparsa a Cinecittà anche se racconta di ...

