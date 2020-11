Traffico Roma del 17-11-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 novembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in studio Massimo veschi residue code sulla Cassia Veientana l’altezza dell’incidente avvenuto qualche ora fa e che ha paralizzato ilin entrata a breve chiude Dunque ora all’altezza del Bivio per via della Giustiniana poco lontano sulla via Flaminia si sta in fila nelle due direzioni per lavori tra il bivio per Sacrofano è il cimitero Flaminio code per incidente sul tratto Urbano della A24 Portonaccio e la tangenziale altri incidenti con code in via di Tor Pagnotta all’incrocio con via Laurentina è in via Catania per quanto riguarda il trasporto pubblico da ieri 16 novembre Fino al prossimo 7 dicembre sono in programma lavori Alle rotaie dei tram in Viale Trastevere e contemporaneamente interventi di potatura sulla circonvallazione Gianicolense di conseguenza ...