Tours: ex presidente Giscard d’Estaing ricoverato in ospedale, insufficienza cardiaca (Di martedì 17 novembre 2020) Giscard, 94 anni, si trovava nella sua proprietàdi d'Authon (Loir-et-Cher) quando è stato ricoverato. Il presidente del consiglio di dipartimento del Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, ha assicurato che al momento in cui è stato preso in carica, lunedì sera non esisteva alcun criterio di gravità Leggi su firenzepost (Di martedì 17 novembre 2020), 94 anni, si trovava nella sua proprietàdi d'Authon (Loir-et-Cher) quando è stato. Ildel consiglio di dipartimento del Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, ha assicurato che al momento in cui è stato preso in carica, lunedì sera non esisteva alcun criterio di gravità

Chisinau_Tours : La Signora Maia Sandu è il nuovo Presidente della Repubblica #Moldova! Auguro a Lei buon lavoro nei prossimi 4 ann… - JUMBO_TOURS : RT @AlpitourWorld: Settore #turistico in crisi: il comparto si unisce per denunciare fatturati in calo fino al 90%. La ripresa vissuta in e… -

Ultime Notizie dalla rete : Tours presidente Tours: ex presidente Giscard d’Estaing ricoverato in ospedale, insufficienza cardiaca Firenze Post Burgio, Alpitour: sono molto preoccupato per la tenuta della distribuzione

Burgio si definisce molto preoccupato per il settore della distribuzione, che a oggi contribuisce a formare il 95%-96% del fatturato della sua compagnia ...

Tour: ex presidente Giscard d’Estaing ricoverato in ospedale, insufficienza cardiaca

Giscard, 94 anni, si trovava nella sua proprietàdi d’Authon (Loir-et-Cher) quando è stato ricoverato. Il presidente del consiglio di dipartimento del Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, ha ...

Burgio si definisce molto preoccupato per il settore della distribuzione, che a oggi contribuisce a formare il 95%-96% del fatturato della sua compagnia ...Giscard, 94 anni, si trovava nella sua proprietàdi d’Authon (Loir-et-Cher) quando è stato ricoverato. Il presidente del consiglio di dipartimento del Loir-et-Cher, Nicolas Perruchot, ha ...