Totti, l'incredibile gaffe di Amazon sul suo docufilm. La foto è di Spalletti! (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - "Pubblicizzare il film di Totti con un'immagine di Lucianoo Spalletti: forse c'è qualcosa di sbagliato". I social scatenati per l'incredibile gaffe di Amazon Prime, che da ieri ha lanciato ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - "Pubblicizzare il film dicon un'immagine di Lucianoo Spalletti: forse c'; qualcosa di sbagliato". I social scatenati per l'diPrime, che da ieri ha lanciato ...

sportli26181512 : Totti, l'incredibile gaffe di Amazon sul suo docufilm. La foto è di Spalletti!: Errore della piattaforma online che… - forzagranata1 : ?? #CALCIO Totti, l'incredibile gaffe di Amazon sul suo docufilm. La foto è di Spalletti! Errore della piattaforma… - frangisco80 : @pisto_gol Totti e' stato il Calcio. Ma lo puo' capire solo chi e' romanista. Per tanti un vanto che non ha portat… - ParliamodiASR : RT @strumentiumani: Che bella storia. La più bella. Ed è incredibile che sia stata nostra. Tutta nostra. #MiChiamoFrancescoTotti @Totti h… - giampodda : RT @Lupetto979: Nota a margine sul docufilm di Totti, rivedere le giocate tra lui e Cassano quello sì mi ha fatto emozionare, per un paio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti incredibile Totti, l'incredibile gaffe di Amazon sul suo docufilm. La foto è di Spalletti! Corriere dello Sport Totti, l'incredibile gaffe di Amazon sul suo docufilm. La foto è di Spalletti!

ROMA - "Pubblicizzare il film di Totti con un'immagine di Lucianoo Spalletti: forse c'è qualcosa di sbagliato". I social scatenati per l'incredibile gaffe di Amazon Prime, che da ieri ha lanciato ...

Locatelli: 'Pirlo è il mio idolo. Grazie Milan, De Zerbi mi ha cambiato la vita'

Manuel Locatelli si racconta. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale, ex Milan, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Pirlo è sempre stato il mio idolo, avevo il suo pos ...

ROMA - "Pubblicizzare il film di Totti con un'immagine di Lucianoo Spalletti: forse c'è qualcosa di sbagliato". I social scatenati per l'incredibile gaffe di Amazon Prime, che da ieri ha lanciato ...Manuel Locatelli si racconta. Il centrocampista del Sassuolo e della Nazionale, ex Milan, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Pirlo è sempre stato il mio idolo, avevo il suo pos ...