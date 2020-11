Torino, nessun nuovo positivo. Attesa per Giampaolo (Di martedì 17 novembre 2020) nessun nuovo positivo nel Torino dopo l’ultimo ciclo di tamponi effettuati questa mattina. Molto probabilmente però non potrà sedere in panchina Marco Giampaolo in vista del prossimo match di campionato. L’allenatore, risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi, resta in isolamento in Attesa di comunicazioni ufficiali da parte del club granata. C’è apprensione sul rientro dei 12 nazionali in giro per il mondo ma per ora il club di Cairo può tirare un sospiro di sollievo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020)neldopo l’ultimo ciclo di tamponi effettuati questa mattina. Molto probabilmente però non potrà sedere in panchina Marcoin vista del prossimo match di campionato. L’allenatore, risultatoal Covid-19 nei giorni scorsi, resta in isolamento indi comunicazioni ufficiali da parte del club granata. C’è apprensione sul rientro dei 12 nazionali in giro per il mondo ma per ora il club di Cairo può tirare un sospiro di sollievo. SportFace.

