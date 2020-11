Tommaso Zorzi accusato di bullismo, l’hashtag in suo sostegno contro haters e profili fake (Di martedì 17 novembre 2020) Tommaso Zorzi, nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è trovato di fronte ad una accusa assurda, quella di bullismo. E’ accaduto durante il confronto con il padre di Massimiliano Morra al quale, sempre con educazione, ha saputo replicare nel miglior modo possibile. Oggi però, sui social sono spuntati numerosi profili fake atti sono a... L'articolo Tommaso Zorzi accusato di bullismo, l’hashtag in suo sostegno contro haters e profili fake proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 17 novembre 2020), nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è trovato di fronte ad una accusa assurda, quella di. E’ accaduto durante il confronto con il padre di Massimiliano Morra al quale, sempre con educazione, ha saputo replicare nel miglior modo possibile. Oggi però, sui social sono spuntati numerosiatti sono a... L'articolodi, l’hashtag in suoproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : Tommaso Z. è chiaramente ispirato a Tommaso Zorzi, dai. - GrandeFratello : Stefania Orlando + Tommaso Zorzi = Zorzando ?? #GFVIP - BaisiLaura : RT @axxocean: VORREI QUALCUNO CHE MI GUARDASSE COME TOMMASO ZORZI GUARDA FRANCESCO OPPINI #GFVIP - 96Thej : @VeronicaVi_ @Gianna42384289 @tommaso_zorzi Esatto, intendevo questo. - 96Thej : @Gianna42384289 @tommaso_zorzi Lo so, ma se si sentono solo 2/3 volte l'anno equivale un po a non avercelo, questo… -