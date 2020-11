Tom & Jerry: primo trailer italiano del film live-action con Chloe Grace Moretz (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo una prima immagine ufficiale, arriva via Warner Bros. un primo trailer italiano ufficiale della nuova prima cinematografica di Tom & Jerry, un ibrido live-action / CGI con protagonista Chloe Grace Moretz. Nel film “Tom & Jerry” una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma ... Leggi su cineblog (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo una prima immagine ufficiale, arriva via Warner Bros. unufficiale della nuova prima cinematografica di Tom, un ibrido/ CGI con protagonista. Nel“Tom” una delle rivalità più amate della storia si riaccende quandosi trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma ...

