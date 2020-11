The Crown, il finale (amaro) della quarta stagione (Di martedì 17 novembre 2020) Una stagione importante che ha messo in secondo piano la regina per fare spazio ad altre due grandi donne che hanno segnato la storia: la Lady di Ferro e Lady D. Leggi su nospoiler (Di martedì 17 novembre 2020) Unaimportante che ha messo in secondo piano la regina per fare spazio ad altre due grandi donne che hanno segnato la storia: la Lady di Ferro e Lady D.

SirDistruggere : The Crown 4x01 1979 Lord Louis Mountbatten 'Carlo tu un giorno sarai Re.' Sì, un giorno. - NetflixIT : Aspetta aspetta com’è che finiva la stagione 3 The Crown? Così. La stagione 4 arriva domani alle 9:00. - elenstevxns : @_itsStiless3 Semplicemente io guardando the crown - airplaneoversea : Guardo The Crown e faccio il tifo per l'IRA e penso a Derry Girls - G168Luca : RT @dimaio_laltro: Non ?? la ?? gente ?? che ?? si ?? lamenta ?? per ?? gli ?? spoiler ?? su ?? The ?? Crown ?? che ?? voglio ?? dire ?? chissà ?? come ?? f… -