The Crown 4 bocciata dalla royal family. The Sun: "Carlo e William furiosi" (Di martedì 17 novembre 2020) Non è piaciuta affatto alla famiglia reale britannica The Crown 4, la nuova stagione della serie di Netflix sulla royal family che questa volta ricostruisce il periodo compreso fra il 1979 e i primi anni Novanta (tra cui anche il matrimonio di Carlo e lady D). Il Sun, citando fonti interne, ha rivelato i malumori soprattutto del primogenito della regina Elisabetta II e del figlio William, i quali sarebbero “furiosi”. “William non è per niente felice di tutto questo, pensa che entrambi i suoi genitori siano stati sfruttati e presentati in un modo falso e semplicistico, solo per fare denaro”, ha affermato un ‘insider’ della famiglia reale. E ancora: “Tutto questo è profondamente ingiusto, soprattutto ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 17 novembre 2020) Non è piaciuta affatto alla famiglia reale britannica The4, la nuova stagione della serie di Netflix sullache questa volta ricostruisce il periodo compreso fra il 1979 e i primi anni Novanta (tra cui anche il matrimonio die lady D). Il Sun, citando fonti interne, ha rivelato i malumori soprattutto del primogenito della regina Elisabetta II e del figlio, i quali sarebbero “”. “non è per niente felice di tutto questo, pensa che entrambi i suoi genitori siano stati sfruttati e presentati in un modo falso e semplicistico, solo per fare denaro”, ha affermato un ‘insider’ della famiglia reale. E ancora: “Tutto questo è profondamente ingiusto, soprattutto ...

