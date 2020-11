The Batman: Terence Winter abbandona la serie tv spinoff del film (Di martedì 17 novembre 2020) La serie spin-off di The Batman perde Terence Winter, showrunner del progetto in lavorazione per la piattaforma HBO Max. Terence Winter non sarà più lo showrunner della serie tv spin-off di The Batman, in lavorazione per la piattaforma HBO Max. A dare la notizia è l'Hollywood Reporter, che cita divergenze creative tra lo sceneggiatore e gli altri produttori della serie, tra cui Matt Reeves, regista del prossimo film incentrato sul vigilante di Gotham City. Al momento non ci sono dichiarazioni in merito da parte di HBO Max o della Warner Bros. Television, che produrrà la serie. Un altro showrunner dovrebbe essere annunciato a breve, dice l'articolo dell'Hollywood Reporter. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 novembre 2020) Laspin-off di Theperde, showrunner del progetto in lavorazione per la piattaforma HBO Max.non sarà più lo showrunner dellatv spin-off di The, in lavorazione per la piattaforma HBO Max. A dare la notizia è l'Hollywood Reporter, che cita divergenze creative tra lo sceneggiatore e gli altri produttori della, tra cui Matt Reeves, regista del prossimoincentrato sul vigilante di Gotham City. Al momento non ci sono dichiarazioni in merito da parte di HBO Max o della Warner Bros. Television, che produrrà la. Un altro showrunner dovrebbe essere annunciato a breve, dice l'articolo dell'Hollywood Reporter. ...

Ricompare online il video di Justice League: Snyder’s Cut, che anticipa la versione allungata e ripristinata del cinecomic del 2017. Tra le scene inedite, quella in cui Batman lotta con i parademoni d ...

Justice League 2 potrebbe essere già in cantiere ai Warner Brothers Studios? Zack Snyder nega i RUMOR sul sequel ...

Ricompare online il video di Justice League: Snyder's Cut, che anticipa la versione allungata e ripristinata del cinecomic del 2017. Tra le scene inedite, quella in cui Batman lotta con i parademoni d ...