Thailandia, manifestanti pro democrazia davanti al Parlamento, la polizia interviene con idranti | video (Di martedì 17 novembre 2020) A Bangkok, davanti al Parlamento thailandese, centinaia di manifestanti si sono ritrovati per protestare contro il governo: da tempo chiedono di modificare in modo sostanziale la costituzione ritenuta antidemocratica. La polizia è intervenuta con cannoni ad acqua e idranti per placare le proteste. Tanti manifestanti sono stati portati via da ambulanze perché intossicati da decine di round di lacrimogeni. Statua Jacksonville I manifestanti provano ad abbattere, vicino alla Casa Bianca, la statua dell'ex ...Zimbabwe, scontro in piazza tra polizia e manifestanti Hong Kong, migliaia di manifestanti occupano l'aeroporto Leggi su panorama (Di martedì 17 novembre 2020) A Bangkok,althailandese, centinaia disi sono ritrovati per protestare contro il governo: da tempo chiedono di modificare in modo sostanziale la costituzione ritenuta antidemocratica. Laè intervenuta con cannoni ad acqua eper placare le proteste. Tantisono stati portati via da ambulanze perché intossicati da decine di round di lacrimogeni. Statua Jacksonville Iprovano ad abbattere, vicino alla Casa Bianca, la statua dell'ex ...Zimbabwe, scontro in piazza traHong Kong, migliaia dioccupano l'aeroporto

ChrisPeverieri : #Thailandia | A Bangkok serata di scontri tra manifestanti pro riforme e realisti. Cresce la tensione in tutto il p… - KelemenBarbara : RT @fradicioni: Incidenti davanti al parlamento di Bangkok vanno avanti da oltre 4 ore. È risposta più dura da inizio manifestazioni pro-de… - itaxlaw : RT @fradicioni: Incidenti davanti al parlamento di Bangkok vanno avanti da oltre 4 ore. È risposta più dura da inizio manifestazioni pro-de… - pantone287c : RT @fradicioni: Tra le tecniche che manifestanti pro-democrazia in #Thailandia hanno preso in prestito da Hong Kong c’è anche spegnere lacr… - itaxlaw : RT @fradicioni: Tra le tecniche che manifestanti pro-democrazia in #Thailandia hanno preso in prestito da Hong Kong c’è anche spegnere lacr… -

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia manifestanti Thailandia: scontri tra polizia, manifestanti pro-democrazia e filo-governativi Corriere TV Thailandia, lacrimogeni contro i dimostrati all'esterno del Parlamento

La polizia thailandese ha usato oggi getti d'acqua e gas lacrimogeni contro centinaia di manifestanti anti-governativi che avevano circondato il Parlamento, dove era in corso una seduta ...

Thailandia: lacrimogeni contro dimostranti fuori Parlamento

La polizia thailandese ha usato oggi getti d'acqua e gas lacrimogeni contro centinaia di manifestanti anti-governativi che avevano circondato il Parlamento, dove era in corso una seduta per considerar ...

La polizia thailandese ha usato oggi getti d'acqua e gas lacrimogeni contro centinaia di manifestanti anti-governativi che avevano circondato il Parlamento, dove era in corso una seduta ...La polizia thailandese ha usato oggi getti d'acqua e gas lacrimogeni contro centinaia di manifestanti anti-governativi che avevano circondato il Parlamento, dove era in corso una seduta per considerar ...