Tg Politico Parlamentare | edizione del 17 novembre 2020

(Di martedì 17 novembre 2020) Le Regioni tornano a bussare alla porta del Governo e lo fanno chiedendo un nuovo incontro urgente. I governatori vogliono tempi certi e rapidi per l'uscita dei rispettivi territori dalle zone rosse. Quindi, criteri piu' trasparenti, semplici e aggiornati alla realta' delle singole Regioni, in particolare per quanto riguarda la situazione economica e sociale. A farsi portavoce delle richieste, il governatore della Liguria Giovanni Toti che al termine della conferenza delle regioni chiede che "le istituzioni lavorino insieme evitando le polemiche e i giudizi sommari di questi giorni". In particolare per le regioni e' essenziale che l'esecuzione del test di biologia molecolare possa essere riservato per finalità cliniche e terapeutiche.