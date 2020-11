Tg Musica, edizione del 17 novembre 2020 (Di martedì 17 novembre 2020) Sfera Ebbasta lancia il suo disco più internazionale di sempre. Il rapper pubblica venerdì 20 novembre, ‘Famoso’, suo quarto lavoro di studio, su tutte le piattaforme per Island Records. Tredici le tracce, che vedono Charlie Charles come produttore esecutivo del progetto. Insieme a lui sono tanti i featuring che arricchiscono la tracklist. Spiccano tra questi Future, Offset, J Balvin e Steve Aoki. Tra i produttori d’oltreoceano c’è Diplo. Marracash e Gué Pequeno sono gli unici ospiti italiani. LIAM GALLAGHER ANNUNCIA L’INEDITO ‘ALL YOU’RE DREAMING OF’ Leggi su dire (Di martedì 17 novembre 2020) Sfera Ebbasta lancia il suo disco più internazionale di sempre. Il rapper pubblica venerdì 20 novembre, ‘Famoso’, suo quarto lavoro di studio, su tutte le piattaforme per Island Records. Tredici le tracce, che vedono Charlie Charles come produttore esecutivo del progetto. Insieme a lui sono tanti i featuring che arricchiscono la tracklist. Spiccano tra questi Future, Offset, J Balvin e Steve Aoki. Tra i produttori d’oltreoceano c’è Diplo. Marracash e Gué Pequeno sono gli unici ospiti italiani. LIAM GALLAGHER ANNUNCIA L’INEDITO ‘ALL YOU’RE DREAMING OF’

