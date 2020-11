Tewolde (Iabw): ” In Etiopia in corso una partita geopolitica per il Mar Rosso” (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA – Il controllo dell’area del Mar Rosso, passaggio strategico lungo la rotta commerciale della Nuova via della seta tra Cina e Occidente: e’ questa, secondo Mehret Tewolde, origini eritree, ceo di Italia Africa Business Week (Iabw), la posta in gioco del conflitto che scuote il Tigray, l’Etiopia e l’intera regione del Corno d’Africa. Il colloquio con l’agenzia Dire si tiene pochi giorni dopo un bombardamento alle porte di Asmara rivendicato dal governo regionale di Macalle’. Un episodio, questo, che ha aggravato i timori di una internazionalizzazione della crisi deflagrata due settimane fa con l’inizio degli scontri tra forze tigrine e unita’ dell’esercito federale di Addis Abeba. Leggi su dire (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA – Il controllo dell’area del Mar Rosso, passaggio strategico lungo la rotta commerciale della Nuova via della seta tra Cina e Occidente: e’ questa, secondo Mehret Tewolde, origini eritree, ceo di Italia Africa Business Week (Iabw), la posta in gioco del conflitto che scuote il Tigray, l’Etiopia e l’intera regione del Corno d’Africa. Il colloquio con l’agenzia Dire si tiene pochi giorni dopo un bombardamento alle porte di Asmara rivendicato dal governo regionale di Macalle’. Un episodio, questo, che ha aggravato i timori di una internazionalizzazione della crisi deflagrata due settimane fa con l’inizio degli scontri tra forze tigrine e unita’ dell’esercito federale di Addis Abeba.

