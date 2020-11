Terremoto social nella destra Usa, è boom di iscrizioni su Parler (Di martedì 17 novembre 2020) A due settimane dalle elezioni americane arriva il boom di Parler, il microblog che promette libertà di espressione e sembra destinato a diventare il social media della destra americana. La sconfitta di Trump ha infatti scatenato un vero e proprio Terremoto nel mondo della comunicazione della destra Usa, con Facebook e Twitter accusate di reprimere la libertà di parola, per aver impedito la circolazione di notizie non verificate e aver segnalato tutte le notizie false pubblicate da Trump e dai suoi seguaci. Ma anche sul fronte tv, Fox News sembra ormai sull’orlo di perdere il controllo sugli spettatori di destra, che sempre più si spostano su Newsmax e OANN, i canali di ultradestra promossi anche dallo stesso Trump. LEGGI ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 novembre 2020) A due settimane dalle elezioni americane arriva ildi, il microblog che promette libertà di espressione e sembra destinato a diventare ilmedia dellaamericana. La sconfitta di Trump ha infatti scatenato un vero e proprionel mondo della comunicazione dellaUsa, con Facebook e Twitter accusate di reprimere la libertà di parola, per aver impedito la circolazione di notizie non verificate e aver segnalato tutte le notizie false pubblicate da Trump e dai suoi seguaci. Ma anche sul fronte tv, Fox News sembra ormai sull’orlo di perdere il controllo sugli spettatori di, che sempre più si spostano su Newsmax e OANN, i canali di ultrapromossi anche dallo stesso Trump. LEGGI ...

io_marinella : RT @BabboleoNews: Una leggera scossa di #terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia… - BabboleoNews : Una leggera scossa di #terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcano… - giuseppecamillo : Dopo il terremoto del novembre 1980 non c'era la dad, non c'erano i bonus, non c'erano i social e la scuola , la d… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto social Boom di Parler, l'ultra destra Usa trova il suo nuovo social Giornalettismo.com Scossa di terremoto nella notte a Sanremo

SANREMO - Una leggera scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia vicino a Sanremo. La scossa si è verificata diciotto minuti dopo la me ...

Terremoto, serie di scosse nella notte: numerose le segnalazioni

Una serie di scosse di terremoto si sono verificate nella notte tra Sabato e Domenica, numerose le segnalazioni: ecco i dettagli.

SANREMO - Una leggera scossa di terremoto di magnitudo 2.1 è stata registrata dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia vicino a Sanremo. La scossa si è verificata diciotto minuti dopo la me ...Una serie di scosse di terremoto si sono verificate nella notte tra Sabato e Domenica, numerose le segnalazioni: ecco i dettagli.