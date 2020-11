Tamponi rapidi, quanto costano e dove farli (ma è caos regioni): risultati in pochi minuti (Di martedì 17 novembre 2020) Regione dopo regione, ognuna con le proprie regole, si sta diffondendo a livello nazionale la possibilità di fare i Tamponi anche privatamente, a cominciare da quello rapido... Leggi su ilmattino (Di martedì 17 novembre 2020) Regione dopo regione, ognuna con le proprie regole, si sta diffondendo a livello nazionale la possibilità di fare ianche privatamente, a cominciare da quello rapido...

