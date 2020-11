Tabarez: “Con il Brasile sempre una gara speciale. Cavani? Resta un leader” (Di martedì 17 novembre 2020) Oscar Washington Tabarez, CT dell’Uruguay, ha parlato alla vigilia della partita contro il Brasile, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Queste le sue parole: “La gara con il Brasile è sempre speciale, giochiamo contro una grande squadra, con grandi campioni. Cavani è tornato da poco ad allenarsi con noi e a giocare dopo uno stop che durava da marzo. Nelle ultime partite del Manchester United è stato chiamato in causa nei minuti finali e ha anche segnato, che per un attaccante è sempre importante, per fiducia e voglia di far bene. Cavani e Suarez sono al top del loro potenziale e hanno una grande esperienza dopo tutti i gol segnati in carriera ma anche quelli sbagliati. Luis ci ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Oscar Washington, CT dell’Uruguay, ha parlato alla vigilia della partita contro il, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali. Queste le sue parole: “Lacon il, giochiamo contro una grande squadra, con grandi campioni.è tornato da poco ad allenarsi con noi e a giocare dopo uno stop che durava da marzo. Nelle ultime partite del Manchester United è stato chiamato in causa nei minuti finali e ha anche segnato, che per un attaccante èimportante, per fiducia e voglia di far bene.e Suarez sono al top del loro potenziale e hanno una grande esperienza dopo tutti i gol segnati in carriera ma anche quelli sbagliati. Luis ci ...

Falso_Nueve_IT : Da tempo non vedevo un centravanti con queste potenzialità. So che vi ammorbo da tempo con questo nome, ma Darwin N… - Sport_Mediaset : Qualificazioni #Mondiali2022: tris #Uruguay in #Colombia, #Tabarez da 100 e lode. La Celeste vince 3-0 con le reti… - nicovitale93 : 100 vittorie con Celeste, e ne farò ancora tante contro gli avversari e la malattia, ma sempre alla guida del suo U… - BassJuju_ : RT @DiMarzio: L'#Uruguay vince in Colombia e #Tabarez fa 100 vittorie con la Celeste - KareemfanWSR : RT @DiMarzio: L'#Uruguay vince in Colombia e #Tabarez fa 100 vittorie con la Celeste -