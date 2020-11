Superbonus | 21 milioni di italiani pensano di usarlo

Leggi su quifinanza

(Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – Sono 21gliche, secondo l’indagine realizzata per Facile.it da mUp Research e Norstat, hanno intenzione di usufruire del110%. Ma se è vero che l’agevolazione ha riscosso interesse in tutte le aree del Paese, è importante notare come questo vari da regione a regione. A fronte di una media nazionale pari al 48,6%, i cittadini più interessati ad approfittare del bonus sembrano essere quelli residenti nelle regioni del Sud e delle Isole, dove il 52,7% dei rispondenti ha dichiarato di avere intenzione di usufruire dell’agevolazione; di contro, i “meno interessati” sono risultati essere i rispondenti residenti nel Nord Ovest; qui la percentuale è pari al 45,1%. Anche la tipologia di intervento con il quale gli...