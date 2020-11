Sul multilateralismo Biden garantirà un ritorno alla normalità? (Di martedì 17 novembre 2020) Con la vittoria di John Biden e Kamala Harris il mondo dello sviluppo si chiede se, nel campo del multilateralismo, del contrasto alle sfide globali e del perseguimento dell’Agenda 2030, ci sarà un “back to normality” o se sarà comunque difficile “riparare i danni fatti”.Partiamo da quanto scrive Biden nel suo articolo su Foreign Affairs: “perché l’America deve tornare a guidare”.Si tratta di un lungo e interessante compendio su come la presidenza democratica reimposterà le relazioni internazionali e la politica estera di Washington. Non moltissimo sul piano della cooperazione internazionale come ispirazione generale ma tre o quattro punti significativi.Innanzitutto un deciso ritorno all’internazionalismo democratico che implica una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 17 novembre 2020) Con la vittoria di Johne Kamala Harris il mondo dello sviluppo si chiede se, nel campo del, del contrasto alle sfide globali e del perseguimento dell’Agenda 2030, ci sarà un “back to normality” o se sarà comunque difficile “riparare i danni fatti”.Partiamo da quanto scrivenel suo articolo su Foreign Affairs: “perché l’America deve tornare a guidare”.Si tratta di un lungo e interessante compendio su come la presidenza democratica reimposterà le relazioni internazionali e la politica estera di Washington. Non moltissimo sul piano della cooperazione internazionale come ispirazione generale ma tre o quattro punti significativi.Innanzitutto un decisoall’internazionalismo democratico che implica una ...

