Su Facebook | l' ex Iena spiega la propria posizione Il Movimento però potrebbe presto defenestrarlo

L'ex inviato delle Iene Dino Giarrusso, finito nel mirino di "Report" per via dei finanziamenti sospetti, potrebbe venire espulso dal Movimento 5 stelle.Giarrusso, via Facebook, sulla donazione ottenuta ha spiegato come tutto ... «Io ero da solo in quella campagna elettorale», ha rievocato l’ex Iena, «e ho rispettato le regole». Una fama di persona ...