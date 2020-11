Su Facebook arriva la guida per fare shopping dagli artigiani dei borghi italiani (Di martedì 17 novembre 2020) Mappa dei borghi di Bandiera Arancione creata da Facebook Italia in collaborazione con il Touring Club Italiano (foto: Facebook)Per sostenere le imprese e i produttori locali italiani, Facebook e il Tourung Club Italiano (Tci) hanno collaborato per dar vita alla mappa dei borghi di Bandiera arancione, marchio con il quale il Tci certifica i piccoli borghi italiani ricchi di storia, cultura e tradizioni. La mappa, sviluppata dall’app francese Mapstr, è stata inserita nell’hub online #piccolegrandimprese, un’iniziativa creata da Facebook per sostenere le pmi italiane durante l’emergenza sanitaria, attraverso un canale alternativo di vendita e con la collaborazione di esperti italiani del ... Leggi su wired (Di martedì 17 novembre 2020) Mappa deidi Bandiera Arancione creata daItalia in collaborazione con il Touring Club Italiano (foto:)Per sostenere le imprese e i produttori localie il Tourung Club Italiano (Tci) hanno collaborato per dar vita alla mappa deidi Bandiera arancione, marchio con il quale il Tci certifica i piccoliricchi di storia, cultura e tradizioni. La mappa, sviluppata dall’app francese Mapstr, è stata inserita nell’hub online #piccolegrandimprese, un’iniziativa creata daper sostenere le pmi italiane durante l’emergenza sanitaria, attraverso un canale alternativo di vendita e con la collaborazione di espertidel ...

