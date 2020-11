Sposati da 63 anni | muoiono per Covid lo stesso giorno

Agenzia_Ansa : Sposati da 63 anni, Olga e Vincenzo muoiono lo stesso giorno #Covid19 #ANSA - Agenzia_Ansa : #Covid19 Sposati da 63 anni, Olga e Vincenzo muoiono lo stesso giorno #ANSA - SkyTG24 : Sesto San Giovanni, sposati da 63 anni muoiono insieme: erano positivi al coronavirus - FilippoCarmigna : Sposati da 63 anni, muoiono lo stesso giorno - LaPetitNuage : RT @sempreciro: La storia di Olga e Vincenzo, sposati da 63 anni, morti di Covid nello stesso giorno e nello stesso ospedale, mi ha messo a… -

Si erano sposati 63 anni fa e hanno trascorso l'intera vita assieme. E assieme sono morti, per Covid-19, nello stesso giorno. Olga e Vincenzo Molino abitavano in un appartamento a Sesto San Giovanni.