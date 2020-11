"Sporcizia e cibo avariato nel carcere: ecco come vive la Polizia penitenziaria". Salvini bombarda Bonafede: la vergogna (Di martedì 17 novembre 2020) "Sporcizia e cibo avariato". Matteo Salvini rilancia con forza la terribile denuncia degli agenti della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di Brescia, che con foto e video hanno testimoniato in quali condizioni sono costretti a vivere e lavorare ogni giorno. Si va dai vassoi della mensa sporchi, unti e impolverati, al percolato e ai liquidi nauseabondi che colano sulle posate di carta con cui gli agenti mangiano a pranzo e a cena. Per finire con la muffa nello stufato di lenticchie. Roba da Terzo mondo, una umiliazione perenne per i servitori dello Stato, già alle prese con condizioni di stress lavorativo e sicurezza sanitaria e personale ben oltre i limiti della decenza. "Scandalose immagini dalla Casa Circondariale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) "". Matteorilancia con forza la terribile denuncia degli agenti delladella Casa circondariale di Brescia, che con foto e video hanno testimoniato in quali condizioni sono costretti are e lavorare ogni giorno. Si va dai vassoi della mensa sporchi, unti e impolverati, al percolato e ai liquidi nauseabondi che colano sulle posate di carta con cui gli agenti mangiano a pranzo e a cena. Per finire con la muffa nello stufato di lenticchie. Roba da Terzo mondo, una umiliazione perenne per i servitori dello Stato, già alle prese con condizioni di stress lavorativo e sicurezza sanitaria e personale ben oltre i limiti della decenza. "Scandalose immagini dalla Casa Circondariale ...

