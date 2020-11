Speranza: “Misure inevitabili, dobbiamo portare Rt sotto 1” (Di martedì 17 novembre 2020) Ospite a Carta Bianca su Rai 3, il Ministro della Salute Roberto Speranza è tornato a parlare dell’emergenza Covid in Italia e delle misure decise dal Governo. “I numeri indicano che la situazione è seria e non può essere sottovalutata – spiega – C’è un primo segnale di controtendenza ma non basta, dobbiamo portare l’indice Rt sotto 1 al più presto per vedere miglioramenti sui ricoveri. Sappiamo che i numeri sui decessi saranno gli ultimi a risentire delle misure.” In merito ai provvedimenti del Governo il Ministro ha spiegato senza mezzi termini: “Sono indispensabili”. Speranza: “Misure inevitabili, dobbiamo portare Rt ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Ospite a Carta Bianca su Rai 3, il Ministro della Salute Robertoè tornato a parlare dell’emergenza Covid in Italia e delle misure decise dal Governo. “I numeri indicano che la situazione è seria e non può esserevalutata – spiega – C’è un primo segnale di controtendenza ma non basta,l’indice Rt1 al più presto per vedere miglioramenti sui ricoveri. Sappiamo che i numeri sui decessi saranno gli ultimi a risentire delle misure.” In merito ai provvedimenti del Governo il Ministro ha spiegato senza mezzi termini: “Sono indispensabili”.: “MisureRt ...

