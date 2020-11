Spazzolino elettrico: 7 buoni motivi per usarlo (Di martedì 17 novembre 2020) Insieme al filo interdentale e al dentifricio, lo Spazzolino elettrico rappresenta uno degli strumenti indispensabili per assicurarsi una buona pulizia del cavo orale. Carie, parodontiti e infiammazioni delle gengive sono infatti dietro l’angolo e solo un’igiene quotidiana effettuata nel modo giusto, può evitare la formazione di questi disturbi. A sottolinearlo è il Ministero della Salute che ricorda come lavare i denti tre volte al giorno, ovvero dopo ogni pasto principale, può fare la differenza in termini di buona salute della bocca. Cos’è e come è fatto Dispositivo ormai ricco di specifiche caratteristiche tecnologiche, lo Spazzolino elettrico è generalmente costituito da 3 parti: il manico dell’apparecchio, all’interno del quale è ... Leggi su dilei (Di martedì 17 novembre 2020) Insieme al filo interdentale e al dentifricio, lorappresenta uno degli strumenti indispensabili per assicurarsi una buona pulizia del cavo orale. Carie, parodontiti e infiammazioni delle gengive sono infatti dietro l’angolo e solo un’igiene quotidiana effettuata nel modo giusto, può evitare la formazione di questi disturbi. A sottolinearlo è il Ministero della Salute che ricorda come lavare i denti tre volte al giorno, ovvero dopo ogni pasto principale, può fare la differenza in termini di buona salute della bocca. Cos’è e come è fatto Dispositivo ormai ricco di specifiche caratteristiche tecnologiche, loè generalmente costituito da 3 parti: il manico dell’apparecchio, all’interno del quale è ...

faaabbbio : lo spazzolino elettrico fa così atmosfera 'cyberpunk'. - GamingToday4 : Playbrush Smart One: lo spazzolino elettrico smart - wtfisnicole : spazzolino elettrico o normale? elettrico>>>> - Ivan90362333 : @lustyAge_toy @BoysTopzera Io il masturbatore l'ho fatto a casa.costo zero.e vi dico che funziona molto bene.Per f… - NaperMedia : ???? L’igiene orale a volte è difficile e noiosa. #Playbrush Smart One, distribuito in Italia da #HInnovation by… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazzolino elettrico Spazzolino elettrico Philips HX6857 a 89€ nel Solo per Oggi MediaWorld! Tom's Hardware Italia Playbrush Smart One: lo spazzolino elettrico smart

L'igiene orale è sempre stata importante, ma non tutti hanno la briga di farla con molta frequenza e nella maniera corretta. Ecco allora che il nuovo spazzolino con Playbrush Smart One potrebbe a ...

Con ho. Mobile 20 euro di sconto su tanti dispositivi Xiaomi

Disponibile dal 16 al 27 novembre la speciale promozione “Stay cho.nnected con Xiaomi” di ho. Mobile, che permette di ottenere uno speciale sconto di 20 euro su diversi dispositivi connessi Xiaomi. Il ...

L'igiene orale è sempre stata importante, ma non tutti hanno la briga di farla con molta frequenza e nella maniera corretta. Ecco allora che il nuovo spazzolino con Playbrush Smart One potrebbe a ...Disponibile dal 16 al 27 novembre la speciale promozione “Stay cho.nnected con Xiaomi” di ho. Mobile, che permette di ottenere uno speciale sconto di 20 euro su diversi dispositivi connessi Xiaomi. Il ...