Spagna-Germania: si ferma Sergio Ramos. Possibile infortunio al tendine del ginocchio (Di martedì 17 novembre 2020) Un infortunio ha costretto il capitano della Spagna Sergio Ramos a lasciare il campo in anticipo, più precisamente al 44′ del primo tempo della sfida con la Germania. Pare che il difensore del Real Madrid abbia avvertito un problema al tendine del ginocchio, immediata la sostituzione. Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

