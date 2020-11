Spagna-Germania, altro gol di Morata: l’attaccante della Juventus non si ferma (VIDEO) (Di martedì 17 novembre 2020) Alvaro Morata porta in vantaggio la Spagna nella sfida decisiva per il primo posto nel girone di Nations League contro la Germania. L’attaccante della Juventus dimostra di essere in grandissima forma e sul calcio d’angolo battuto da Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, prende il tempo agli avversari e deposita in rete. In alto il VIDEO del gol del centravanti iberico. Spagna-Germania, altro gol di Morata: l’attaccante della Juventus non si ferma (VIDEO) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) Alvaroporta in vantaggio lanella sfida decisiva per il primo posto nel girone di Nations League contro la. L’attaccantedimostra di essere in grandissima forma e sul calcio d’angolo battuto da Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, prende il tempo agli avversari e deposita in rete. In alto ildel gol del centravanti iberico.gol di: l’attaccantenon si) SportFace.

