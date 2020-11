Spagna-Germania 6-0: vittoria storica delle Furie Rosse (Di martedì 17 novembre 2020) La Spagna demolisce una deludente Germania e si avvicina sempre di più al traguardo del passaggio del turno. Morata, Rodri e Ferran Torres trascinano le Furie Rosse nel primo tempo, nella ripresa è ancora l’asso del City protagonista con due reti. Spagnoli che conquistano al momento la testa del girone con undici punti, la Germania è seconda con nove. Chiudono Svizzera (sei punti) e Ucraina (tre punti). Come sono scese in campo le formazioni? Luis Enrique rinuncia a De Gea e si affida al secondo Unai, in difesa il solito Ramos formerà la coppia difensiva con Pau Torres. A centrocampo Rodri comanda la mediana assieme a Canales. In avanti il trio Canales, Ferran Torres e Koke supportano il rientrante Morata. Low risponde con un 4-3-3 con Neuer in porta, Ginter, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 17 novembre 2020) Lademolisce una deludentee si avvicina sempre di più al traguardo del passaggio del turno. Morata, Rodri e Ferran Torres trascinano lenel primo tempo, nella ripresa è ancora l’asso del City protagonista con due reti. Spagnoli che conquistano al momento la testa del girone con undici punti, laè seconda con nove. Chiudono Svizzera (sei punti) e Ucraina (tre punti). Come sono scese in campo le formazioni? Luis Enrique rinuncia a De Gea e si affida al secondo Unai, in difesa il solito Ramos formerà la coppia difensiva con Pau Torres. A centrocampo Rodri comanda la mediana assieme a Canales. In avanti il trio Canales, Ferran Torres e Koke supportano il rientrante Morata. Low risponde con un 4-3-3 con Neuer in porta, Ginter, ...

