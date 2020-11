Spagna, clamoroso 6-0 alla Germania! Apre Morata, tripletta di Ferrán Torres (Di martedì 17 novembre 2020) Goleada della Spagna alla Germania, 6-0 il risultato finale che difficillmente scorderanno i ragazzi di Joachim Low.Alvaro Morata, centravanti della Juventus, è l’uomo più caldo del momento, suo il primo gol delle furie rosse dopo 17′, seguito da Ferrán Torres e Rodri che mandano la Spagna al riposo avanti di tre reti. Nella ripresa la musica non cambia e Torres ne segna altri due, ottenendo la tripletta personale, il sesto gol lo firma il giovane centrocampista della Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. Unica nota negativa per i ragazzi di Luis Enrique, l’infortunio occorso a Sergio Ramos, sostituito al 44′ per un possibile problema al tendine del ginocchio. Foto: Twitter Juventus L'articolo Spagna, ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Goleada dellaGermania, 6-0 il risultato finale che difficillmente scorderanno i ragazzi di Joachim Low.Alvaro, centravanti della Juventus, è l’uomo più caldo del momento, suo il primo gol delle furie rosse dopo 17′, seguito da Ferráne Rodri che mandano laal riposo avanti di tre reti. Nella ripresa la musica non cambia ene segna altri due, ottenendo lapersonale, il sesto gol lo firma il giovane centrocampista della Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. Unica nota negativa per i ragazzi di Luis Enrique, l’infortunio occorso a Sergio Ramos, sostituito al 44′ per un possibile problema al tendine del ginocchio. Foto: Twitter Juventus L'articolo, ...

