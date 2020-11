Spadafora: “Il sistema del mondo sportivo da rivedere. Può essere un’industria” (Di martedì 17 novembre 2020) Il Coronavirus sta mettendo a dura prova anche il mondo dello sport. Serve una profonda riorganizzazione per ristruttura l'intero movimento. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha espresso il suo punto di vista durante il "Social Football Summit 2020": "Abbiamo chiesto un miliardo di euro per sostenere le nostre idee e nelle prossime settimane parleremo con l’Unione Europea per discutere la fattibilità e la coerenza dei nostri progetti. Il Governo deve sostenere il mondo dello sport ma anche il sistema sport, e calcio nello specifico, deve capire come riadattarsi mettendo in piedi una serie di attività che rendano questo settore una vera e propria industria. La crisi sanitaria ci ha imposto di guardare avanti e, adesso, tutto il Paese deve essere all’altezza di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 17 novembre 2020) Il Coronavirus sta mettendo a dura prova anche ildello sport. Serve una profonda riorganizzazione per ristruttura l'intero movimento. Il Ministro dello Sport Vincenzoha espresso il suo punto di vista durante il "Social Football Summit 2020": "Abbiamo chiesto un miliardo di euro per sostenere le nostre idee e nelle prossime settimane parleremo con l’Unione Europea per discutere la fattibilità e la coerenza dei nostri progetti. Il Governo deve sostenere ildello sport ma anche ilsport, e calcio nello specifico, deve capire come riadattarsi mettendo in piedi una serie di attività che rendano questo settore una vera e propria industria. La crisi sanitaria ci ha imposto di guardare avanti e, adesso, tutto il Paese deveall’altezza di ...

