“Sono arrivato all’anticamera…”. Gerry Scotti, il racconto choc di ciò che ha passato in ospedale per il Covid (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo tanta preoccupazione e giorni di angoscia, Gerry Scotti nella giornata del 16 novembre ha annunciato di essere ritornato a casa. Ha infatti superato il coronavirus ed ha così tirato un sospiro di sollievo. Questo quanto aveva scritto il popolare conduttore: “A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”. Era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 26 ottobre e nei giorni seguenti si era anche sparsa la voce che fosse finito in terapia intensiva, vista la gravità delle sue condizioni. Invece l’ufficio stampa aveva respinto con forza queste indiscrezioni, facendo una secca smentita. In queste ore, dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo tanta preoccupazione e giorni di angoscia,nella giornata del 16 novembre ha annunciato di essere ritornato a casa. Ha infatti superato il coronavirus ed ha così tirato un sospiro di sollievo. Questo quanto aveva scritto il popolare conduttore: “A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò”. Era risultato positivo al-19 lo scorso 26 ottobre e nei giorni seguenti si era anche sparsa la voce che fosse finito in terapia intensiva, vista la gravità delle sue condizioni. Invece l’ufficio stampa aveva respinto con forza queste indiscrezioni, facendo una secca smentita. In queste ore, dopo ...

