Sondaggi elettorali SWG | il PD scivola sotto il 20% | balzo di FdI

(Di martedì 17 novembre 2020) Il trend che da alcune settimane pare delinearsi viene confermato anche dall’ultimo deidi SWG per il TG di La7. Si tratta di quello al ribasso per la maggioranza di governo, sulla scorta della fiducia nella sua strategia di lotta al coronavirus, dopo l’arrivo della seconda ondata.Segui Termometro Politico su Google News Il risultato è che l’opposizione di centrodestra ha ripreso a crescere. Ma, ed è questa la novità, è una crescita non trainata dal principale partito della coalizione la Lega, che perde tre decimale e scende al 23%, bensì da Fratelli d’Italia, che continua a rafforzarsi. Questa settimana raggiunge il 16,7% guadagnando 6 decimali e più che compensando il calo leghista. A ciò si aggiunge l’aumento di due decimali di Forza Italia e di ...

fanpage : Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: è al livello più basso da oltre un anno - tinas48 : RT @fanpage: Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: è al livello più basso da oltre un anno - infoitinterno : Sondaggi elettorali Tecnè: Meloni, gradimento in crescita - infoitinterno : Sondaggi elettorali Quorum: Lega e PD in calo, FDI davanti al M5S - infoitinterno : Sondaggi elettorali, continua il calo della Lega: è al livello più basso da oltre un anno -

Entro dicembre saranno ufficializzate le candidature per il Campidoglio dai tre leader. Fdl e Forza Italia lo hanno già fatto, la Lega, in realtà, non lo trova ...Rallentano i battistrada, si avvicinano gli inseguitori. E in particolare la falcata più ampia è quella di Fratelli d’Italia che con l’impennata dell’ultima settimana avvicina la quota del 17 per cent ...