Somalia | attacco terroristico in un ristorante

Leggi su newsmondo

(Di martedì 17 novembre 2020) Attentato inin un: almeno cinque morti. Tra le vittime anche due poliziotti. BAIDOA () – Attentato in. Ritorna la paura a Mogadiscio. Un kamikaze si è fatto esplodere in un. Il bilancio, riportato dall’Ansa, è di cinque morti e almeno dieci feriti. Tra le vittime anche due poliziotti. Attentato in un hotel inNella giornata di domenica 16 agosto 2020 unsuicida è avvenuto all’interno dell’Elite Hotel di Mogadiscio. Secondo le prime informazioni, citate da La Repubblica, i morti sarebbero 5 e i feriti 28. Nessuna rivendicazione. Bomba esplosa per strada Una bomba è esplosa in strada ...