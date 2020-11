Social Film Festival Artelesia 2020: via il 25 novembre, edizione online (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDal 25 al 29 novembre si terrà il Social Film Festival Artelesia 2020, concorso internazionale del cinema Sociale, giunto alla sua XII edizione, diretto da Antonio Di Fede. L’iniziativa, nata a Benevento nel 2008 da un’idea di Francesco Tomasiello, organizzata dall’Associazione Culturale Libero Teatro, avverrà prevalentemente in forma digitale, nel rispetto della normativa anti-Covid. Si utilizzeranno i canali ufficiali del Festival (il sito, la pagina facebook e youtube) e la piattaforma MyMovies. In programma molteplici appuntamenti virtuali con attori, workshop con registi ed esperti di cinema, anteprime nazionali di Film e la serata di premiazione delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDal 25 al 29si terrà il, concorso internazionale del cinemae, giunto alla sua XII, diretto da Antonio Di Fede. L’iniziativa, nata a Benevento nel 2008 da un’idea di Francesco Tomasiello, organizzata dall’Associazione Culturale Libero Teatro, avverrà prevalentemente in forma digitale, nel rispetto della normativa anti-Covid. Si utilizzeranno i canali ufficiali del(il sito, la pagina facebook e youtube) e la piattaforma MyMovies. In programma molteplici appuntamenti virtuali con attori, workshop con registi ed esperti di cinema, anteprime nazionali die la serata di premiazione delle ...

