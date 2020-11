SIMG – Cricelli: “Vaccinazione per il Covid durerà per tutto il 2021” (Di martedì 17 novembre 2020) Alessandro Nunziati Negli ultimi giorni abbiamo accolto con entusiasmo la notizia dei primi riscontri positivi su un vaccino e le positive prospettive di altri. Nel 2021 avremo dunque a disposizione diversi vaccini per il Covid-19, anche diversi tra loro, ma restanoancora numerose questioni da definire e tempi lunghi prima che si abbiano effetti concreti in grado di … SIMG – Cricelli: “Vaccinazione per il Covid durerà per tutto il 2021” Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 17 novembre 2020) Alessandro Nunziati Negli ultimi giorni abbiamo accolto con entusiasmo la notizia dei primi riscontri positivi su un vaccino e le positive prospettive di altri. Nel 2021 avremo dunque a disposizione diversi vaccini per il-19, anche diversi tra loro, ma restanoancora numerose questioni da definire e tempi lunghi prima che si abbiano effetti concreti in grado di …: “Vaccinazione per ildurerà peril 2021” Impronta Unika.

Prof. Claudio Cricelli, Presidente SIMG: "Quando i vaccini in fase di produzione saranno somministrabili, servirà strutturare una grande organizzazione sanitaria perché si tratterà di vaccinare progre ...

