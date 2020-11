Siccome Sei, Giordana Angi parla del suo nuovo singolo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Siccome sei è il titolo del nuovo singolo di Giordana Angi in uscita venerdì 20 novembre 2020. “Era una sera di Aprile, pioveva, ascoltavo Chet Baker, leggevo le poesie della Merini e pensavo alla musica. Musica che sin da piccolina mi sta vicino” Ecco le parole della cantautrice nel raccontare come è nato il brano quando è arrivata l’ispirazione. Poi entrando nello specifico, ha aggiunto: “Ho scritto un testo dando alla musica un corpo, una faccia, un aspetto umano e ho giocato al gioco dei contrari. Successivamente ho cercato un’armonia adatta, cercavo di trovare soluzioni, ma FA e DO erano gli accordi che più corrispondevano all’atmosfera che volevo nella strofa. Ho improvvisato una melodia sul telefono, l’ho salvata e nel ... Leggi su soundsblog (Di mercoledì 18 novembre 2020)sei è il titolo deldiin uscita venerdì 20 novembre 2020. “Era una sera di Aprile, pioveva, ascoltavo Chet Baker, leggevo le poesie della Merini e pensavo alla musica. Musica che sin da piccolina mi sta vicino” Ecco le parole della cantautrice nel raccontare come è nato il brano quando è arrivata l’ispirazione. Poi entrando nello specifico, ha aggiunto: “Ho scritto un testo dando alla musica un corpo, una faccia, un aspetto umano e ho giocato al gioco dei contrari. Successivamente ho cercato un’armonia adatta, cercavo di trovare soluzioni, ma FA e DO erano gli accordi che più corrispondevano all’atmosfera che volevo nella strofa. Ho improvvisato una melodia sul telefono, l’ho salvata e nel ...

