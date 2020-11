«Siamo al picco, tra 45 giorni potremo tornare ad una situazione di controllo dei contagi» (Di martedì 17 novembre 2020) Forse si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel di questa seconda ondata di Covid. A dirlo non è un virologo, nemmeno un medico o personale delle ambulanze, ma un matematico che studia (da matematico )i numeri fin dall'inizio della Pandemia. Numeri che a volte meglio delle considerazioni tecniche raccontano l'andamento della Pandemia.I numeri della Pandemia che in questi mesi hanno caratterizzato l'emergenza sono stati ricavati dal tracciamento dei casi. Per arginare il virus è stata applicata la strategia delle tre T: Tracciare, testare e trattare ma è la mancata la tempestività senza la quale si è perso il controllo sul virus. Questi dati sono oggetto da mesi di analisi da parte di medici, virologi, fisici e adesso anche di informatici come Davide Tosi esperto di big data e professore all'Universita dell'Insubria di ... Leggi su panorama (Di martedì 17 novembre 2020) Forse si comincia ad intravedere la luce in fondo al tunnel di questa seconda ondata di Covid. A dirlo non è un virologo, nemmeno un medico o personale delle ambulanze, ma un matematico che studia (da matematico )i numeri fin dall'inizio della Pandemia. Numeri che a volte meglio delle considerazioni tecniche raccontano l'andamento della Pandemia.I numeri della Pandemia che in questi mesi hanno caratterizzato l'emergenza sono stati ricavati dal tracciamento dei casi. Per arginare il virus è stata applicata la strategia delle tre T: Tracciare, testare e trattare ma è la mancata la tempestività senza la quale si è perso ilsul virus. Questi dati sono oggetto da mesi di analisi da parte di medici, virologi, fisici e adesso anche di informatici come Davide Tosi esperto di big data e professore all'Universita dell'Insubria di ...

