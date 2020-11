(Di martedì 17 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) - "Ricominciamo chiedendo scusa, umilmente, per le nostre mancanze. Chiediamo scusa noi sindaci, a nome di tutta la classe dirigente italiana. Chiediamo scusa perché non ci siamo ...

QdSit : Si apre l’Assemblea Anci, Decaro “Contro il Covid serve unità” #qds #qdsnotizie - nestquotidiano : Si apre l’Assemblea Anci, Decaro “Contro il Covid serve unità” - ottopagine : Si apre l’Assemblea Anci, Decaro:'Contro il Covid serve unità' - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Si apre l’Assemblea Anci, Decaro “Contro il Covid serve unità” - - Notiziedi_it : Si apre l’Assemblea Anci, Decaro “Contro il Covid serve unità” -

Ultime Notizie dalla rete : apre Assemblea

Il Denaro

ROMA (ITALPRESS) – “Ricominciamo chiedendo scusa, umilmente, per le nostre mancanze. Chiediamo scusa noi sindaci, a nome di tutta la classe dirigente italiana. Chiediamo scusa perchè non ci siamo most ...E’ uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’assemblea dell’Anci. Il Capo dello Stato ha detto che c’è una “comune volontà di andare avanti, di contrastare ...