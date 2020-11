Serie C, rinviata la gara Avellino-Bisceglie prevista domani (Di martedì 17 novembre 2020) Il Bisceglie ha meno di 13 calciatori a disposizione, quindi Avellino-Bisceglie in programma domani alle 15, al Partenio-Lombardi, è stata rinviata a data da destinarsi. Il match era già un recupero della terza giornata di campionato, rinviata per permettere al Bisceglie di completare l’organico. Ecco il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Bisceglie ai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 17 novembre 2020) Ilha meno di 13 calciatori a disposizione, quindiin programmaalle 15, al Partenio-Lombardi, è stataa data da destinarsi. Il match era già un recupero della terza giornata di campionato,per permettere aldi completare l’organico. Ecco il comunicato della Lega Pro: “Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla societàai sensi del punto 2 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, considerato che, alla data odierna, “sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra – tra i quali almeno un portiere – che ...

Firenze – Pochi minuti fa la Lega Pro ha emanato un comunicato con il quale ha disposto il rinvio d'ufficio della gara Avellino-Bisceglie prevista per domani allo Stadio Partenio alle ore 15:00.

Firenze – Pochi minuti fa la Lega Pro ha emanato un comunicato con il quale ha disposto il rinvio d'ufficio della gara Avellino-Bisceglie prevista per domani allo Stadio Partenio alle ore 15:00.