Serie C | Ghirelli risponde al ministro Patuanelli | “Interventi economici pro sport minori? Serve agire”

Leggi su mediagol

(Di martedì 17 novembre 2020) Nel corso della trasmissione "Caffè dello" su Telequattro, è intervenuto ilallo Sviluppo Economico, Stefano.Si è parlato degli interventia sostegno di tutto quel mondoivo che sta sotto laA del calcio, ovvero basket e pallavolo di vertice ma anche laC di calcio. Una sorta di “pacchetto ristori per lo, una misura necessaria per evitare il fallimento di molte società, sottolineando che in queste non ci sono solo i giocatori ma un mondo di lavoratori che prestano la loro opera”.C, parla: “Tra il 27-28 novembre vedremo se andare avanti. Rischio default? Rispondo così”Pronta la ...