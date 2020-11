Serie C 2020/2021, girone C: Avellino-Bisceglie ancora rinviata (Di martedì 17 novembre 2020) La Lega Pro ha disposto un nuovo rinvio per Avellino-Bisceglie, recupero della terza giornata del girone C della Serie C 2020/2021. La partita era in programma mercoledì 18 novembre ma adesso dovrà essere ulteriormente ricollocata in calendario. Il Bisceglie ha infatti presentato una documentazione che attesta come i positivi al Covid-19 siano un numero troppo elevato. “Sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra, tra i quali almeno un portiere, che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2′” si legge nel comunicato della Lega Pro. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) La Lega Pro ha disposto un nuovo rinvio per, recupero della terza giornata delC della. La partita era in programma mercoledì 18 novembre ma adesso dovrà essere ulteriormente ricollocata in calendario. Ilha infatti presentato una documentazione che attesta come i positivi al Covid-19 siano un numero troppo elevato. “Sono disponibili meno di 13 calciatori della rosa della prima squadra, tra i quali almeno un portiere, che siano risultati negativi al virus SARS-CoV-2′” si legge nel comunicato della Lega Pro. SportFace.

