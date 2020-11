Sensi, sfogo social: "Voglio lasciarmi gli infortuni alle spalle" (Di martedì 17 novembre 2020) MILANO - Stefano Sensi torna a farsi sentire. Non ancora in campo come vorrebbe, ma sui social. Il centrocampista dell' Inter, che ormai da un anno sta combattendo con i continui infortuni dopo un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) MILANO - Stefanotorna a farsi sentire. Non ancora in campo come vorrebbe, ma sui. Il centrocampista dell' Inter, che ormai da un anno sta combattendo con i continuidopo un ...

sportli26181512 : Sensi, sfogo social: 'Voglio lasciarmi gli infortuni alle spalle': Il centrocampista dell'#Inter su Instagram: 'Mi… - nio_fivestars : @teoxandra Personalmente è il periodo meno adatto per scorgere l'intreccio tra amore e morte; dovrebbero essere l'e… - calciomercatoit : ??#Inter, #Sensi si sfoga: 'Mi fa arrabbiare non essere riuscito a dare il mio contributo. E' ora di lasciarsi alle… - DiMarzio : 'È ora di lasciarsi alle spalle sfortune, problemi fisici e ostacoli'. #Inter, lo sfogo di #Sensi - leoromoli : RT @Ale_Rimi: Lo sfogo di Stefano #Sensi: 'Mi fa incazzare non essere riuscito a dare il mio contributo, ma è ora di lasciarsi alle spalle… -