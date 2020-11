Selvaggia Roma sbugiardata dall’ex e da altri vip: “Ha cambiato nome e racconta balle” (Di martedì 17 novembre 2020) Selvaggia Roma, da poco entrata al Grande Fratello Vip 5, in realtà si chiama Sabrina Haddaji. Il nome usato e che tutti conosciamo, insomma, è solo un nome d’arte e non sarebbe l’unico mistero intorno all’influencer. Anche la data di nascita è dubbia. Infatti, se nel sito del GF si legge che è nata nel 1990, la Roma ha svelato appena entrata nella casa di aver compiuto 31 anni lo scorso 29 ottobre. Selvaggia Roma ha cambiato nome Selvaggia Roma è arrivata al GF Vip 5 portando già scompiglio nella casa. Prima la lite con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a causa del famoso bacio e poi uno scontro acceso con Enock per lo stesso motivo: ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 17 novembre 2020), da poco entrata al Grande Fratello Vip 5, in realtà si chiama Sabrina Haddaji. Ilusato e che tutti conosciamo, insomma, è solo und’arte e non sarebbe l’unico mistero intorno all’influencer. Anche la data di nascita è dubbia. Infatti, se nel sito del GF si legge che è nata nel 1990, laha svelato appena entrata nella casa di aver compiuto 31 anni lo scorso 29 ottobre.haè arrivata al GF Vip 5 portando già scompiglio nella casa. Prima la lite con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a causa del famoso bacio e poi uno scontro acceso con Enock per lo stesso motivo: ...

trash_italiano : 'IO DO RAGIONE ALLA SIGNORINA SELVAGGIA ROMA' ?? #GFVIP - trash_italiano : Stefano Bettarini, Selvaggia Roma, Giacomo Urtis. #GFVIP - trash_italiano : Selvaggia Roma: squalifica o eliminazione al primo giro? #GFVIP - _Fried_Shrimp : RT @robertatalia_: Signorini i personaggi top (es. Alberti) che poteva portare li ha portati, non ci raccontiamo che gente come Selvaggia R… - MatteoMarchini5 : Mario Balotelli s’infuria dopo le parole che Selvaggia Roma ha detto a suo fratello: “Sfigato, chiami le ragazze in… -