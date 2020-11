Scuola, per la didattica a distanza non si consumeranno più giga: raggiunto l’accordo tra governo e Tim, Vodafone e Wind 3 (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)La preoccupazione legata al consumo dei gigabyte nel corso delle lezioni virtuali in remoto ha le ore contate. Il governo ha raggiunto un accordo con i principali operatori telefonici italiani sulla didattica a distanza per evitare che studenti e studentesse continuino a consumare il traffico dati dei loro dispositivi personali o di quelli della loro famiglia. L’esecutivo – per bocca dei ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano – ha chiesto agli operatori di telefonia mobile di individuare soluzioni a costo zero per i giovani che, causa pandemia ... Leggi su open.online (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)La preoccupazione legata al consumo deibyte nel corso delle lezioni virtuali in remoto ha le ore contate. Ilhaun accordo con i principali operatori telefonici italiani sullaper evitare che studenti e studentesse continuino a consumare il traffico dati dei loro dispositivi personali o di quelli della loro famiglia. L’esecutivo – per bocca dei ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano – ha chiesto agli operatori di telefonia mobile di individuare soluzioni a costo zero per i giovani che, causa pandemia ...

